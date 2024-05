MiX Festival Internazionale di cinema LGBTQ+ e Cultura Queer, il 17 maggio presenta “Femme”

di Paolo M. Minciotti

Venerdì 17 maggio, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia 2024, MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer, organizza una serata speciale a ingresso gratuito al Palazzo del Cinema Anteo con la proiezione del pluripremiato Femme, un neo-noir queer pieno di tensione che denuncia la mascolinità tossica e ostentata, opera prima di Sam H. Freeman e Ng Choon, rivelazione della 73° Berlinale (sezione Panorama) e vincitrice di tre British Independent Film Awards. Per partecipare, è necessario prenotarsi gratuitamente direttamente sul sito del Palazzo del Cinema Anteo. L’evento inizierà alle 21 con un welcome drink presso il foyer della Sala Astra del Palazzo del Cinema e la proiezione inizierà alle 21:40.

L’evento, realizzato in collaborazione con CIG Arcigay Milano e Milano Pride e alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, sarà l’occasione per annunciare alcune anticipazioni del MiX Festival che per la sua 38a edizione torna a settembre, dal 26 al 29, nella sua storica location nel cuore di Milano, il Piccolo Teatro (Teatro Strehler e Teatro Studio Melato), sotto la rinnovata direzione artistica di Pierpaolo Astolfi e Priscilla Robledo, che ringraziano affettuosamente per il lavoro svolto il terzo condirettore, Paolo Armelli, il quale saluta così il festival e i suoi colleghi: “Sono stati 4 anni bellissimi e pieni di soddisfazioni quelli che mi hanno visto partecipare alla direzione artistica del MiX, prima con Debora Guma e Andrea Ferrari e ora con Priscilla e Pierpaolo. 4 anni di lavoro intenso e partecipato che hanno contribuito a ribadire con forza la centralità e vitalità del nostro Festival, un evento che merita una costanza, una dedizione e una freschezza di idee che oggi nuovi impegni professionali non mi consentono più di garantire. A Debora, Andrea, Priscilla, Pierpaolo e a tutt* l* MiXers va la mia gratitudine più sincera, perché mi hanno dato l’occasione di diventare una persona più consapevole, più empatica e soprattutto più libera. Una libertà, questa del MiX, che continua a essere in ottime mani e sono sicuro avrà una lunghissima vita.”

“Una libertà rispecchiata e ribadita anche nel nuovo claim del festival, No Shame” commentano Priscilla Robledo e Pierpaolo Astolfi. “Il nuovo claim è un invito ad abbracciare pienamente la propria autenticità, esprimendo ogni aspetto della propria identità, senza vergognarsi di quello che si è, delle proprie vulnerabilità, debolezze, paure e desideri. No Shame anche come promozione di una cultura di accettazione e celebrazione delle diversità umane, fondamentali per la realizzazione di una vera libertà individuale e collettiva. Ed è con questo spirito che porteremo avanti il festival, proseguendo il lavoro iniziato con Paolo, con passione e competenza. A Paolo, infine, va un profondo ringraziamento pieno di stima e affetto per il pezzo di cammino percorso insieme.”

Tra le altre anticipazioni, MiX Festival prosegue la collaborazione inaugurata lo scorso anno, con il Festival Immersioni e Piccolo Teatro, per ospitare nell’ambito della 38a edizione la nuova residenza artistica Indagine Milano che reinterpreta e lavora, in chiave queer, una zona della città di Milano.

La data simbolica del 17 maggio segna, inoltre, come per gli anni passati, l’avvio della campagna di tesseramento all’Associazione MIX MILANO APS. La tessera acquistabile, al costo di 20 euro, sul sito del festival oltre a consentire l’accesso gratuito a tutte le proiezioni e le iniziative della 38ª edizione (26 – 29 settembre), permetterà di usufruire di una serie di sconti sulle proiezioni e gli spettacoli dell’Institut Francais, dell’Anteo e del Piccolo Teatro.

Resta, infine, confermata anche per quest’anno l’iniziativa della “Tessera Sospesa”, pratica solidale avviata nel 2020 che consente di acquistare una tessera e di lasciarne un’altra a chi è in difficoltà.

Organizzato da MIX Milano APS (Associazione di Promozione Sociale), il festival è diretto e prodotto da Pierpaolo Astolfi e Priscilla Robledo, con Rafael Maniglia direttore della programmazione, insieme a un team di circa 15 persone e decine di volontari e volontarie.

Venerdì 17 maggio h 21:00

Palazzo del Cinema Anteo

Giornata internazionale contro

l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia 2024

MiX Festival Internazionale di cinema LGBTQ+ e Cultura Queer

in collaborazione con CIG Arcigay Milano e Milano Pride

presenta Femme di Sam H. Freeman e Ng Choon Ping

Film rivelazione della Berlinale 2023, vincitore di tre British Independent Film Awards

(7 maggio 2024)

