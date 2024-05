Toti: Majorino (PD), “Pagina inquietante che colpisce la Lombardia, preoccupano intrecci con ambienti mafiosi”

“L’inchiesta genovese che ha portato all’arresto, tra gli altri, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, vede coinvolti, perfino in ipotesi di intrecci con ambiente mafiosi, esponenti politici importanti del centrodestra lombardo, in particolare di Forza Italia. Siamo di fronte ad una pagina inquietante della politica italiana. Noi siamo ovviamente garantisti, ma non possiamo non dirci preoccupati per il quadro che si andrebbe a delineare se le accuse fossero provate. Un quadro fatto di opacità e rapporti con la criminalità organizzata nel nord Italia che va approfondito, quindi porteremo la questione in commissione speciale antimafia di Regione Lombardia per svolgere lì alcune valutazioni”.

Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia e membro della segreteria nazionale del PD Pierfrancesco Majorino.

(7 maggio 2024)

