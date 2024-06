Milano. Affluenza alle 12 al 25%

Si sono regolarmente costituiti i seggi, questa mattina alle 7, dove non si è resa necessaria nessuna sostituzione di personale tra scrutatori e presidenti. L’affluenza registrata alle ore 12, a fronte di 1109 sezioni scrutinate sul totale di 1248, si attesta al 25,17%.

Restano aperti anche oggi straordinariamente, ad accesso libero ma solo per le finalità connesse alle esigenze elettorali, alcuni uffici comunali: l’ufficio elettorale di via Messina 52/54 e il Salone anagrafico di via Larga 12 fino alle 23, le otto sedi anagrafiche (via Padova 118, via Sansovino 9, via Oglio 18, viale Tibaldi 41, viale Legioni Romane 54, piazza Stovani 3, piazzale Accursio 5, largo de Benedetti 1), sino alle 17.

Nelle ultime cinque settimane, il Comune di Milano ha rilasciato complessivamente 44.859 tessere elettorali, solo 10.616 nella giornata di ieri, sabato 8.

È possibile seguire i dati sull’affluenza ((previsti aggiornamenti alle 12, 19 e 23) e quindi quelli degli scrutini sulla pagina istituzionale.

(8 giugno 2024, ultimo aggiornamento 9 giugno ore 13)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata