Salvini annuncia: “Siamo il terzo partito d’Italia”, ma non è vero. E’ il quinto

Conferenza stampa con piacioneria al seguito quella di Salvini che inizia lisciando Mentana per la sua maratona (tradizione impone che ci sia) e poi dichiara tutta la sua soddisfazione (e il suo livore contro Bossi) per avere evitato la morte della Lega (e la sua morte al prossimo congresso, ma ci sarà da ridere lo stesso); si congratula con Vannacci – l’ho votato anche io, è il succo, perché la pensiamo nello stesso modo quasi su tutto – e poi dice che la Lega era data in caduta ma è il terzo partito d’Italia.

Errore, ministro Salvini già tribuno e capopolo, la Lega è il quinto partito d’Italia. Davanti a lui c’è FdI che se lo mangia vivo anche nel Nord (tre volte i voti di Salvini), poi c’è il PD, poi il M5S, poi c’è Tajani. E quindi arriva Salvini. Solo per puntualizzare, mica perché serva saperlo.

E poi a margine un bel comunicato al vetriolo contro Scholtz e Macron. Per distrarre un po’ dalle cose serie.

(10 giugno 2024)

