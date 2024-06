Emergenza casa. Majorino e Rozza (Pd) al presidio dei sindacati sotto palazzo Lombardia

“Fontana di fronte al problema della casa si nasconde e lascia oltre 19500 alloggi Aler vuoti in Lombardia, molti da anni, questo mentre migliaia di famiglie non hanno un tetto e i prezzi degli affitti lievitano”. Ad affermarlo è Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in consiglio regionale e responsabile nazionale dem per il diritto alla casa, che oggi ha partecipato, con la consigliera Carmela Rozza, al presidio organizzato da Cgil, Cisl, Uil e sindacati inquilini sotto palazzo Lombardia per denunciare l’emergenza abitativa.

“Oggi – attacca Rozza- manifestiamo con i sindacati e le famiglie per denunciare la mancanza di case per le famiglie che hanno bisogno. La Regione gioca con i numeri e continua a non assegnare le case Aler vuote, ma da tempo agibili e disponibili. Ora è necessario rifare la legge regionale sulla casa perché non funziona. Le case popolari non possono restare vuote mentre l’emergenza abitativa cresce ogni giorno”.

(12 giugno 2024)

