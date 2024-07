Made4Art presenta “Summer Exhibition 2024”

di Redazione Cultura

Torna la tradizionale esposizione di Made4Art dedicata al tema dell’estate, dal 18 luglio al 3 settembre 2024 presso propria sede in Via Ciovasso 17 a Brera, il quartiere dell’arte nel centro di Milano.

Protagonisti della mostra nella Main Section cinque artisti che presentano una selezione di opere rappresentativa della propria produzione in un’area a loro riservata: Carlo Brenna, Tommaso Cervone, Lucia Dell’Orto, Leonor Navas Richar, Elizabeth Ruchti. Accanto ad essi, all’interno dello Special Project “Armonie”, sette artisti propongono un singolo lavoro in un serrato confronto tra differenti tecniche e sensibilità alla continua ricerca di equilibrio e bellezza: Maddalena Barletta, Silvana Garavello, Oriella Montin, Lorena Motta, Ada Nori, Matteo Redaelli, Claudio Vancini.

L’estate si traduce grazie all’arte in un invito ad assumere un atteggiamento positivo nei confronti dell’esistenza in un contesto storico e sociale spesso segnato da incertezze e difficoltà. La collettiva vuole mettere in evidenza la capacità dell’arte di rappresentare un tema come quello dell’estate, intesa simbolicamente come momento di massima energia e forza vitale, attraverso soggetti, colori, materiali e tecniche di realizzazione. Il risultato dell’incontro tra queste diverse personalità artistiche è un allestimento fatto di dialoghi e contrasti, luci e ombre, di linee, sfumature e suggestioni, un viaggio nelle molteplici forme espressive della creatività che durerà un’intera estate, verso la nuova stagione espositiva di Made4Art.

Summer Exhibition 2024 è accessibile dal 18 luglio al 3 settembre con opening giovedì 18 luglio dalle ore 18 alle 20, per gli altri giorni apertura al pubblico dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 18; è prevista la chiusura per ferie dello spazio dal 5 al 18 agosto.

Summer Exhibition 2024

Main Section

Carlo Brenna, Tommaso Cervone, Lucia Dell’Orto, Leonor Navas Richar, Elizabeth Ruchti

Special Project “Armonie”

Maddalena Barletta, Silvana Garavello, Oriella Montin,

Lorena Motta, Ada Nori, Matteo Redaelli, Claudio Vancini

MADE4ART

Via Ciovasso 17, Milano | Brera District

18 luglio – 3 settembre 2024

Opening giovedì 18 luglio ore 18 – 20

(4 luglio 2024)

