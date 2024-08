Brescia. Pannelli solari distrutti dalla grandine e parabrezza sfondati

La violenta grandinata che si è abbattuta nel bresciano ha costretto a numerosi interventi dei vigili del fuoco dalle 8 della mattina in Franciacorta, per allagamenti di scantinati e box e rami di alberi rotti soprattutto tra i Comuni di Rovato, Coccaglio e Cazzago San Martino.

La grandinata non ha risparmiato i residenti e i loro beni: parabrezza sfondati, auto danneggiate e pannelli solari crivellati di colpi come in guerra. Sono stati numerosi, vedi servizio in basso postato su X, i residenti che hanno pubblicato foto e video dei chicchi di grandine caduti, grossi come noci.

Imbiancate come se fosse neve diverse strade oltre a giardini, campi e vigneti. Problemi al traffico in A4.

La #grandine che nelle prime ore di lunedì 26 agosto si è abbattuta sulla zona di #Rovato, in provincia di #Brescia, ha causato numerosi danni. 🎥Guarda il video: https://t.co/4wZyJNN1ob pic.twitter.com/GyKrxm01ax — Local Team (@localteamit) August 26, 2024

(26 agosto 2024)

