Nuova stagione all’Elfo Puccini dal 10 settembre

Martedì 10 settembre invitiamo tutto il nostro pubblico alle prove aperte de La prima luce di Neruda, in sala Shakespeare dalle ore 20.00, ingresso gratuito con prenotazione.

Il regista César Brie e gli interpreti Elio De Capitani, Cristina Crippa, Francesca Breschi, Silvia Ferretti e Umberto Terruso presentano alcune scene dello spettacolo tratto dal romanzo di Ruggero Cappuccio. È l’occasione per scoprire in anteprima i contentuti di questa emozionante storia d’amore e d’impegno politico e per una chiacchierata su alcuni titoli della prossima stagione. Possibile acquistare l’abbonamento all’Elfo (in promozione fino al 12 settembre) o i biglietti dei singoli spettacoli.

Sabato 14 settembre, ore 18.00, al Pac Padiglione d’arte contemporanea, una visita guidata tra le opere dell’artista Liliana Moro, ispirate al lavoro di Samuel Beckett: la mostra Andante con moto, introdotta dal curatore Diego Sileo, accoglie alcuni momenti dello spettacolo L’ultimo nastro di Krapp. Quella volta interpretato da Ferdinando Bruni e diretto da Francesco Frongia.

(3 settembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata