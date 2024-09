L’interessante mostra “Microstorie: Riciclo Creativo” di Giordano Marco Riboli

di P.M.M.

L’esposizione è composta da una serie di pannelli ciascuno dei quali è composto da un insieme di ritratti fotografici di persone incontrate per caso che hanno deciso di posare come richiesto dall’autore, posare con un oggetto caro nella vita , un oggetto dal quale non ci staccheremo mai. La mostra nasce dal riutilizzo e dal diverso assemblaggio di alcune fotografie precedentemente esposte per diversi mesi durante la “Milano Photo Week” e in seguito riassemblate su tavole di legno, ed esposte al Palazzo Pirelli.

“Riciclo Creativo” è la prima mostra di collage fotografico di stampe riciclate esposte al Pirellone di Milano. Nelle immagini l’artista ha raccolto gli aspetti più personali dei soggetti che ha fotografato, valorizzando le fragilità dell’essere umano.

“La scelta di fare una mostra nella ex tintoria nasce dall’esigenza di continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della fragilità umana e sui cambiamenti in atto. Ho scelto Raffaella come si è scelto il Milite Ignoto : una vita come le tante che rappresentano qualcosa di molto importante. Raffaella ha fatto per 70 anni il lavoro in questa ex tintoria in viale Umbria 15, stirava, lavava, trattava la clientela , sempre Lei che ha avuto tempo per creare 5 figli, “qui “ dice e ridice “ qui li ho avuti “ indicando il retro del suo negozio che da una vetrina alla strada . Ora anziana, Raffaella non può più lavorare e quando può ritorna al suo posto”.

Tra pochi giorni il suo negozio cambierà e più nulla resterà del passato di una persona qualsiasi che ha comunque contribuito alla società. Ed è vero che senza un attimo di attenzione la memoria dimentica di esistere, come dice Giordano Marco Riboli, forse dovremmo ricordare di più, e la fotografia è un metodo giusto e meritevole di uso.

La mostra è visibile fino al 22 settembre 2024 nell’ex Tintoria Lavaget di Viale Umbria 15. Apertura dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.30.

(19 settembre 2024)

