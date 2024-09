EsponiAmo Brera 2024. Esposizione collettiva a Milano: MADE4ART e PitturiAmo presentano EsponiAmo 

Dal 2 al 15 ottobre 2024 lo spazio Made4Art, situato nel cuore del quartiere Brera a Milano, ospiterà una straordinaria esposizione collettiva organizzata da PitturiAmo. L’evento si inserisce nel progetto EsponiAmo, un’iniziativa volta a promuovere artisti contemporanei, sia emergenti che affermati, in spazi espositivi di rilievo sia in Italia che all’estero.

Questa esposizione presenta opere di 20 artisti, provenienti prevalentemente dall’Italia, ma con la partecipazione di talenti internazionali da Francia, Belgio, Grecia, Portogallo, Polonia, Svizzera e Brasile. Le opere in mostra spaziano dalla pittura alla scultura, esplorando i temi dell’astrazione e della figurazione, creando un dialogo artistico intenso e variegato.

Prenderanno parte all’evento gli artisti Veronica Baldassari (Italia), Elisabetta Baldi (Italia), Giuseppe Bevilacqua (Italia), Lia Chia (Italia), Ronald Dalosa (Belgio), Rosa Del Forno (Italia), Antonietta Di Seclì (Italia), Giovanni Furno (Italia), Fernando Gallucci (Italia), Sonia Gasser (Svizzera), Marco Grechi (Italia), Laurent La Rocca (Francia), Zacharias Manouras (Grecia), Andreza Marra (Brasile), Manuel Matias (Portogallo), Evelyne Nantermod (Svizzera), Stefania Pancani (Italia), Mario Pantani (Italia), Jacopo Sanna (Italia), Costas Spiliotopoulos (Grecia), Giovanna Tarantino (Italia), Grzegorz Wierzbicki (Polonia).

L’evento offre ai visitatori l’opportunità di immergersi in una visione artistica contemporanea che abbraccia culture e influenze diverse, rendendo omaggio all’arte visiva moderna. La combinazione di artisti e opere così diversi, uniti dalla comune ricerca estetica, promette di offrire un’esperienza indimenticabile.

L’esposizione sarà un’importante tappa per gli artisti coinvolti, permettendo loro di raggiungere un pubblico più ampio e valorizzare il proprio lavoro in un contesto prestigioso come quello del quartiere Brera, centro nevralgico dell’arte a Milano.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati d’arte e per chi desidera esplorare le nuove tendenze dell’arte contemporanea in uno dei luoghi più iconici della scena artistica milanese.

“EsponiAmo Brera 2024” aderisce alla Ventesima Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, che si terrà sabato 12 ottobre: per l’occasione è previsto presso la sede di MADE4ART un incontro di presentazione della mostra con i Titolari di MADE4ART dalle ore 15 alle 18.



EsponiAmo Brera 2024

Esposizione collettiva a Milano

MADE4ART e PitturiAmo presentano EsponiAmo

2 – 15 ottobre 2024

Inaugurazione mercoledì 2 ottobre ore 18 – 20

dal 3 ottobre: lunedì ore 15 – 18, martedì – venerdì ore 10 – 18, sabato ore 15 – 18 ingresso gratuito, su appuntamento

Si invita a verificare sempre sul sito Internet e i social network di MADE4ART eventuali aggiornamenti sugli orari e le modalità di accesso allo spazio

Incontro per la Giornata del Contemporaneo sabato 12 ottobre ore 15 – 18

Via Ciovasso 17, Brera District, 20121 Milano, Italia

MM Lanza, Cairoli, Montenapoleone

www.made4art.it

info@made4art.it

tlf +39 02 23663618

(19 settembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata