A Cremona arriva Eletric Sound Village

Il seme germoglia e il percorso è iniziato. Siamo nell’istante in cui sta partendo il razzo ed è ora di guardare in alto, guardare lontano. Ogni territorio esprime le proprie caratteristiche, le proprie vocazioni, la propria natura. Quello di Cremona, esprime da secoli artigianalità, espressività, materiali di pregio, conoscenze nel saper fare liuteria, tecniche costruttive unite a storia, idee e sperimentazioni che fanno la differenza.

Strumenti che non restano tali, ma diventano opere importanti che trasmettono in giro per il mondo un’arte, la musica, obiettivo ultimo. Electric Sound Village desidera facilitare un’evoluzione e “trasporre” all’interno della liuteria elettrica questi valori. Grazie ai moltissimi liutai artisti/artigiani/tecnici/scienziati (a volte lo stesso liutaio è queste cose insieme) che lavorano e creano progressi. Grazie a quelle aziende che sottolineano nelle loro proposte queste qualità, valore aggiunto per chi le conosce. Grazie ai nostri amati, venerati e compulsivamente desiderati, strumenti vintage che rappresentano storia e riferimento assoluto da conservare e restaurare.

Presenti strumenti, oggetti, amplificatori usati da musicisti e band fra le più importanti:

BB. king, Keith Richards, David Gilmour, Jimmy Page, Sting, Steve Vai. Dal 27 al 29 settembre.

(23 settembre 2024)

