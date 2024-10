Nel pomeriggio di lunedì 30 settembre la Sindaca di Brescia Laura Castelletti ha ricevuto a palazzo Loggia l’Ambasciatore della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia Duong Hai Hung. Il dottor Duong, accreditato come Ambasciatore anche a Cipro, Malta e San Marino, è Rappresentante Permanente del Vietnam alle agenzie delle Nazioni Unite con sede a Roma (Fao, Ifad e Wfp) ed è entrato a far parte del Ministero degli Affari Esteri vietnamita nel 1999.

Prima dell’attuale incarico, è stato Vice Direttore Generale del Dipartimento Asean (2017-2022) e del Dipartimento Europa (2010-2014) del Ministero degli Affari Esteri vietnamita. Ha inoltre ricoperto vari incarichi all’Ambasciata del Vietnam a Cuba (2014-2017) e nel Regno Unito (2005-2009), dove ha conseguito un master in Diritto Internazionale.

All’incontro era presente anche il deputato Giangiacomo Calovini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Esteri.

(1 ottobre 2024)

