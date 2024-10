Repubblica cambia direttore: arriva Mario Orfeo

Quarto direttore in otto anni per Repubblica con Mario Orfeo (ex direttore del TG3) che prende il posto di Maurizio Molinari che diventerà uno degli editorialisti di punta del quotidiano. Cambio anche alla presidenza di GEDI: John Elkann lascia la poltrona più alta della società editoriale al fidato Maurizio Scanavino, attuale amministratore delegato, che sarà a sua volta sostituito da Gabriele Comuzzi, il suo attuale vice.

Cambi effettivi da lunedì 7 ottobre. Otto direttorei in 48 anni di storia per Repubblica, quattro negli ultimi otto. Sempre più insistenti, nel frattempo, le voci di cessione del Gruppo Gedi.

(3 ottobre 2024)

