Majorino (PD), “Il piano del Comune è un ottimo inizio. Ora un’iniziativa forte per il recupero degli appartamenti comunali vuoti”

“Il Piano Casa presentato oggi dall’amministrazione di Milano mi pare un ottimo inizio per aprire una fase nuova sul terreno delle politiche abitative. La giunta Sala fa quello che Fontana e Meloni non fanno: pensare ad un nuovo protagonismo politico su di un tema rispetto al quale le persone non possono essere lasciate sole e rispetto a cui la destra italiana si sta confermando palesemente inadeguata. Basti pensare alla scelta sconcertante di azzerare il fondo sostegno affitti e il fondo per la morosità incolpevole. Siamo quindi di fronte a una bella novità ricca di spunti significativi. La revisione del piano di governo del territorio e il piano casa, in quest’ottica, possono costituire una svolta necessaria per dare risposte nuove alla domanda abitativa. Mi aspetto che all’interno del piano ci sia presto anche quanto sin qui ipotizzato, cioè una poderosa iniziativa per il recupero delle migliaia di appartamenti vuoti di proprietà comunale presenti nell’edilizia residenziale pubblica. Dobbiamo puntare tutto su recupero, riqualificazione e riuso, anche perché va contrastato ed evitato il consumo di suolo, e occorre proseguire sulla strada di offrire a condizioni vantaggiose alloggi utili ad affrontare il fabbisogno abitativo riguardante alcune figure del mondo del lavoro essenziali per la vita delle città, penso innanzitutto agli autisti del trasporto pubblico e agli infermieri. Detto questo Fontana e Salvini prendano appunti.”

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo in Regione Lombardia e responsabile nazionale per la Casa del Partito Democratico in merito al piano casa annunciato oggi dall’amministrazione comunale di Milano.

(24 ottobre 2024)

