Festival della Comunicazione, doppio incontro a Bookcity Milano per presentare le due più recenti serie podcast

È all’insegna del linguaggio del podcast, tra avvenimenti che hanno fatto la storia e grandi classici della narrativa, la partecipazione del Festival della Comunicazione a Bookcity Milano 2024, articolata quest’anno in un doppio appuntamento. Gli eventi, che si terranno nel pomeriggio di domenica 17 novembre, vedranno la partecipazione di ospiti e amici del Festival tra cui Gherardo Colombo, Marcello Flores, Federico Fubini, Davide Lorenzo Palla e Andrea Borgnino, insieme alle voci del Festival della Comunicazione Danco Singer, Veronica Scazzosi e Silvia Di Pietro.

Si parte con “Checkpoint Charlie. La caduta del Muro 35 anni dopo” alle ore 14:30 al Centro Internazionale di Brera (Via Marco Formentini 10, Milano). A 35 anni dalla caduta del Muro di Berlino, la cui ricorrenza è stata celebrata proprio lo scorso 9 novembre, cosa racconta questo evento epocale? Che significato ha per noi che abitiamo questi anni così lontani e al contempo così interrelati a quel momento storico? L’evento intreccia politica e società, economia e cultura pop, generazioni diverse, sogni e ideali. A partire dal loro recentissimo podcast “Checkpoint Charlie” prodotto da Frame – Festival della Comunicazione per RaiPlay Sound, Gherardo Colombo, Marcello Flores, Federico Fubini – insieme a Danco Singer, ideatore del progetto, e al responsabile di RaiPlay Sound Andrea Borgnino – racconteranno della caduta del Muro di Berlino con un taglio originale e inedito, che combina punti di vista diversi, con una narrazione corale, tra ricostruzione storica, aneddoti, testimonianze curiose e casi esemplari, musiche, canzoni, la partecipazione del mondo dell’arte e dello spettacolo, per uno sguardo attuale e intergenerazionale su un tratto fondamentale che ha segnato la storia che stiamo vivendo.

Poco più tardi, alle ore 18:30, al Café Rouge del Teatro Franco Parenti (Via Pier Lombardo 14, Milano) si proseguirà con “Il mio Moby Dick: alla ricerca della Balena Bianca con un podcast”. Cosa succede se un classico della letteratura, un’opera un po’ fuori dagli schemi come il Moby Dick di Herman Melville, finisce per incrociare la vita di un giovane artista di teatro? Da un libro trovato per caso su una panchina di un traghetto nel centro del Mediterraneo inizia una inaspettata avventura: tra appunti a bordo pagina e curiose interviste, riflessioni e colpi di scena, Davide Lorenzo Palla, a partire dal suo ultimo podcast “La ricerca della balena bianca” prodotto da Frame – Festival della Comunicazione per Rai Radio 3, accompagnerà insieme al capitano Achab nella caccia alla balena più famosa di sempre, insieme alle curatrici del podcast Veronica Scazzosi e Silvia Di Pietro. Un incredibile e metaforico viaggio che vive di una tensione continua tra la sete di vendetta e la ricerca di senso. Il romanzo così prende vita e si confonde con le nostre vite, parlando a ciascuno di noi.

Entrambi gli eventi sono gratuiti, a ingresso libero fino a esaurimento posti. In occasione degli incontri sarà disponibile anche il volume “Cortocircuiti. Andare verso, andare oltre”, il primo libro edito da Frame che raccoglie le migliori lectio magistralis dei primi dieci anni del Festival della Comunicazione. Il Festival guarda già anche al prossimo anno e alla sua dodicesima edizione, a Camogli dall’11 al 14 settembre 2025 e dedicata al tema Ispirazione.

(13 novembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata