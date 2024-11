Economia: “Dati Bankitalia sulla Lombardia allarmanti, la giunta Fontana senza politica industriale”, così i PD Majorino e del Bono

“Lo ripetiamo dai primi giorni della legislatura regionale, ora lo dicono anche i dati di Banca d’Italia: la Lombardia non è più locomotiva del Paese. La nostra crescita è calata fino ad essere in linea con quella nazionale, una cosa che non era mai accaduta prima. Questo è il risultato di fattori esterni ma pure di mancate scelte politiche di una giunta Fontana velleitaria e ideologica. Davvero si pensa che il Piano Lombardia, ovvero una pletora di piccoli interventi, quasi nessuno dei quali di una minima valenza strategica, possa essere stato motore di sviluppo? La Lombardia ha bisogno di una politica industriale seria, supportata da una visione che possa accompagnare lo sviluppo anche nella necessaria transizione ecologica. C’è bisogno di una giunta regionale che pianifichi in modo ordinato le infrastrutture necessarie allo sviluppo e alla competitività del nostro territorio. C’è bisogno di una giunta che incentivi gli investimenti delle nostre piccole e medie imprese attraverso una Finlombarda più proattiva e meno passiva. I dati di Bankitalia sono allarmanti, perché bassa crescita comporta un insieme di problemi economici e sociali che rischiano di esplodere. Il campanello d’allarme è suonato, è tempo che la Giunta Fontana si svegli”.

Lo dichiarano Pierfrancesco Majorino ed Emilio Del Bono, rispettivamente capogruppo del Pd e vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia.

(20 novembre 2024)

