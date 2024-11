Brescia vince il premio GSE

Nell’ambito dell’Assemblea nazionale di Anci in corso a Torino, il Gestore Servizi Energetici (GSE) e Motus-E (l’associazione degli operatori industriali e accademici di automotive ed energia per la transizione energetica nei trasporti) hanno premiato i tre Comuni italiani con il più elevato rapporto tra colonnine di ricarica elettrica e abitanti.

Per i comuni più piccoli Pinzolo (TN), per i comuni medi Olbia (SS), per i comuni grandi Brescia.

A consegnare il premio Paolo Arrigoni, presidente del GSE, e Fabio Pressi, presidente di Motus-E. Per il Comune di Brescia ha ritirato il premio il vicesindaco con delega alla mobilità Federico Manzoni.

(21 novembre 2024)

