Polizia Locale in azione a Brescia

Nel corso della mattinata di giovedì 28 novembre la squadra accertamenti tecnologi ha fermato quattro autoarticolati. A carico del conducente di uno di questi automezzi sono scattate una multa di 4.130 euro e una denuncia per falso documentale. L’uomo infatti, risultato anche proprietario del veicolo, era in possesso di un’autorizzazione falsa per il trasporto bilaterale di merci tra la Serbia e l’Italia.

Altre operazioni sono state portate a termine nel corso del pomeriggio, nella zona della stazione ferroviaria. Vi hanno preso parte due autopattuglie, una pattuglia in motocicletta, il nucleo commerciale, il nucleo cinofilo e la squadra accertamenti tecnologici. Sono state identificate 25 persone e una di queste, sorpresa con una modica quantità di droga, è stata segnalata per detenzione di stupefacenti. Nei pressi del parcheggio delle biciclette vicino all’ingresso della fermata della metropolitana, inoltre, sono stati scoperti e sequestrati oltre 33 grammi di hashish.

Sono stati ispezionati anche diversi esercizi pubblici, uno dei quali è stato sanzionato per omessa esposizione delle tabelle obbligatorie di divieto di fumo. Quattro sono state le contravvenzioni per violazioni al codice della strada: una per divieto di sosta, una per mancata precedenza, una per utilizzo del telefono durante la guida e una per aver alterato i dispositivi di sicurezza del veicolo.

Gli agenti hanno pattugliato anche la vicina area dell’ex centro commerciale Freccia Rossa, sincerandosi che non fossero presenti bivacchi di persone senza fissa dimora. Nella stessa zona, infine, la squadra accertamenti tecnologici ha portato a termine altri controlli: nove persone sono state multate per eccesso di velocità.

(29 novembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata