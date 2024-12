“Secondo Lei”. Caterina Guzzanti all’Elfo Puccini

Una narrazione tragicomica sulle dinamiche e i paradossi della coppia per svelare, tra dolore e ironia, le fragilità tanto del maschio quanto della femmina. Un flusso di pensiero intimo e delicato che, partendo dal punto di vista femminile, traccia l’anatomia dei sentimenti e dei bisogni per sfociare in situazioni esilaranti.

E’ il nuovo spettacolo di Caterina Guzzanti, della celeberrima dinastia, che si presenta a Milano nella stagione dell’Elfo Puccini a partire dal 17 dicembre.

Secondo lei

scritto e diretto da Caterina Guzzanti

collaborazione Artistica Paola Rota

con Caterina Guzzanti, Federico Vigorito

ELFO PUCCINI

(10 dicembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata