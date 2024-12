Erotica & Sentimenti, al Teatro Carcano il 16 dicembre

Al Teatro Carcano continuano i Follow The Monday, gli eventi-spettacolo del lunedì sera milanese dedicati alla riflessione e al dialogo. Lunedì 16 dicembre 2024 alle ore 20:30 saranno ospiti al Carcano Maura Gancitano e Andrea Colamedici – TLON con Erotica & Sentimenti.

L’educazione sentimentale è una pratica personale, che riguarda innanzitutto la cura della propria intimità. È un processo di analisi e risoluzione dei condizionamenti subiti e dei propri bias cognitivi. Ognuno di noi, infatti, ha un modo diverso di percepire il mondo, una sensibilità originale che non va soffocata in nome di un’idea «normale» di vivere la vita. Educare a riconoscere pulsioni, emozioni e sentimenti e a capire come relazionarsi con le altre persone non può prevedere un percorso uguale per tutti. Significa mettere in discussione l’idea di normalità e offrire strumenti adeguati per la scoperta della propria unicità, la cura di sé e della propria salute mentale, senza censurarsi né nascondere i propri desideri. Queste le riflessioni che Gancitano e Colamedici, coppia nella professione e nella vita, porteranno sul palco esplorando come le relazioni tra amanti, narrate dal mito e dalla filosofia, si siano evolute nel mondo contemporaneo.

TLON

Maura Gancitano e Andrea Colamedici, filosofi e scrittori, sono gli ideatori di Tlon, scuola di filosofia, casa editrice e libreria teatro. Hanno scritto insieme diversi libri, tra cui Ma chi me lo fa fare? (HarperCollins, 2023), Prendila con Filosofia (HarperCollins, 2021) e L’alba dei nuovi dèi (Mondadori, 2021). Conducono vari podcast, tra cui Scuola di Filosofie per Audible. Sono gli ideatori della Festa della Filosofia di Milano e Roma e della maratona online Prendiamola con Filosofia. Da aprile 2022 dirigono e conducono Il pod – Italian Podcast Awards.

MAURA GANCITANO

Saggista, filosofa e opinionista italiana attiva soprattutto nell’ambito della divulgazione, con collaborazioni giornalistiche e partecipazioni a dibattiti politici e televisivi. È co-fondatrice di Tlon, scuola di filosofia.

ANDREA COLAMEDICI

Filosofo ed editore, è il co-fondatore di Tlon, scuola di filosofia, casa editrice e libreria teatro. Autore di diversi libri e ideatore della Festa della Filosofia di Roma e Milano.

(10 dicembre 2024)

