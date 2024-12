A Milano “Perdere la testa” fino al 17 gennaio 2025

di Fabio Galli

La mostra “Perdere la testa” alla Galleria BKV Fine Art di Milano (via Fontana 16), in programma fino al 17 gennaio 2025, rappresenta un affascinante e macabro viaggio nella storia dell’arte, concentrandosi su uno dei motivi più inquietanti e ricorrenti: la testa mozzata.

Questa esposizione, curata da Leyre Bozal, riunisce 64 opere che attraversano cinque secoli di storia, dal Cinquecento ai giorni nostri, e invita il pubblico a riflettere sul simbolismo e la fascinazione per la decollazione. Un tema che, pur nascendo in contesti religiosi e mitologici, trova oggi nuove declinazioni artistiche, sociali e politiche. La mostra è concepita come un dialogo tra passato e presente. Il percorso espositivo si articola in sezioni tematiche, ciascuna dedicata a una figura iconografica celebre per la decapitazione:

San Giovanni Battista – La decollazione del Battista è uno dei soggetti più rappresentati nell’arte sacra. Opere di Giuseppe Vermiglio, Mario Balassi e Claude Vignon mettono in scena il momento drammatico in cui Salomè riceve la testa del santo su un vassoio.



Giuditta e Oloferne – La celebre eroina biblica che salva il suo popolo decapitando il generale nemico è protagonista di opere di Giovanni Battista Maino e altri maestri del Seicento.



Davide e Golia – Il giovane pastore che decapita il gigante Golia diventa simbolo della vittoria del debole sul forte.



Martiri e Santi – La testa mozzata come simbolo di sacrificio e redenzione, con sculture lignee e marmoree del Cinque e Seicento raffiguranti santi e giovani martiri.

Oltre ai soggetti biblici e mitologici, la mostra presenta anche:

Scene allegoriche e politiche – La decapitazione come metafora di sovversione, giustizia o vendetta.



Visioni contemporanee – Artisti come Julian Schnabel, Vik Muniz, Bertozzi & Casoni e Andrea Salvatori propongono interpretazioni moderne e ironiche del tema, traslandolo in contesti più attuali e dissacranti.

Tra le opere più significative troviamo:

Giovanni Battista Maino – Giuditta con la testa di Oloferne, un dipinto che esalta il contrasto tra la delicatezza della figura femminile e la brutalità del gesto.



Bertozzi & Casoni – Il gorilla decapitato, una scultura in ceramica iperrealista che sostituisce San Giovanni Battista con un primate, ponendo domande sulla violenza contemporanea e sul rapporto uomo-animale.



Julian Schnabel – Head of a Man, un’opera monumentale che scompone e frammenta l’idea della testa mozzata attraverso materiali e tecniche miste.



Vik Muniz – Decollazione ricreata con rifiuti riciclati, in cui l’artista brasiliano reinterpreta famose decapitazioni del passato utilizzando materiali di scarto, fondendo arte e critica ambientale.

Il tema della testa mozzata attraversa secoli di storia dell’arte, fungendo da potente metafora per concetti come:

Il martirio e il sacrificio – La testa decapitata diventa simbolo della fede, della resistenza e del trionfo spirituale.



Il potere e la vendetta – Dalla ghigliottina rivoluzionaria ai ritratti di tiranni decapitati, la mostra esplora come la decollazione sia stata spesso utilizzata per rappresentare cambiamenti radicali e rivoluzioni politiche.



La fragilità dell’esistenza – Nelle opere contemporanee, la testa mozzata si trasforma in una riflessione sull’identità, sulla perdita e sulla caducità del corpo umano.

Altre curiosità e approfondimenti:

Scultura lignea anonima del Cinquecento – Una testa di santo martire, ancora intrisa di realismo, che conserva tracce di pittura originale.



Testa in marmo di Domenico Poggini – Raffigurante un giovane decapitato, con dettagli anatomici impressionanti.

La mostra si chiude con una riflessione sul presente: la violenza, sebbene mutata nei modi, rimane un elemento pervasivo nella società, e gli artisti contemporanei continuano a interrogarsi su questo aspetto. La mostra è accompagnata da un catalogo con testi di Leyre Bozal e un racconto inedito dello scrittore Gianni Biondillo. Il catalogo documenta l’intero percorso espositivo e approfondisce il significato delle opere attraverso saggi critici e analisi iconografiche.

(29 dicembre 2024)

