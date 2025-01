Il convegno del PD “Costruire il digitale, vivere il reale – Le sfide e le opportunità dei Data center per la Lombardia e i nostri territori”

Domani, venerdì 24 gennaio, ore 9.30, Pirellone

Domani, venerdì 24 gennaio 2025, a partire dalle 9.30, in sala Gonfalone, a Palazzo Pirelli, in via F. Filzi 22, a Milano, il Gruppo regionale del Pd ha organizzato un convegno dal titolo “Costruire il digitale, vivere il reale – Le sfide e le opportunità dei Data center per la Lombardia e i nostri territori”.

Presentano il tema Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd, Silvia Roggiani, deputata e segretaria regionale dem, Pierfrancesco Majorino, capogruppo in consiglio regionale.

Del quadro normativo parleranno Giulia Pastorella, deputata e componente della Commissione Telecomunicazioni della Camera, e Lorenzo Basso, senatore e vicepresidente della Commissione Innovazione tecnologica del Senato, firmatari di un disegno di legge per una ‘Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati’.

Il tavolo sui Data center sarà animato da Davide Suppia, di Data4, Alfonso Romano, Vintage Data Center, Michele Rota, A2A, Raoul Ravara, di Hines.

Al confronto istituzionale parteciperanno il deputato Vinicio Peluffo, l’eurodeputato Pierfrancesco Maran, l’assessora regionale alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi, il vicesindaco della Città metropolitana di Milano, Francesco Vassallo.

L’obiettivo dell’incontro è avviare un dibattito sui data center, realtà che sta vedendo la Lombardia come un punto di riferimento e di sviluppo estremamente importante, sia sul fronte economico che tecnologico, ma anche per quanto riguarda le ricadute ambientali.

