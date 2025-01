Made4Art presenta “Tracce” di Giangiorgio Lombardo  a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni

Dal 6 febbraio al 15 marzo 2025 lo Studio Laruffa Bottinelli Avvocati Associati in Via Marcello Malpighi 4 a Milano ospiterà una mostra personale dell’artista fotografo Giangiorgio Lombardo a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo, organizzazione e comunicazione del progetto realizzate da MADE4ART.

Tra il 2021 e il 2024 Giangiorgio Lombardo ha ritratto edifici per la maggior parte abbandonati immersi nella campagna piacentina: luoghi silenziosi e in parte riconquistati dalla natura che tuttavia racchiudono ancora qualcosa delle persone che li hanno costruiti e vissuti. Privilegiando inquadrature frontali e rigorose, con un approccio neutro, ma non indifferente, il fotografo ha fatto ricorso al bianco e nero nei suoi contrasti tra luci e ombre, sua forma espressiva privilegiata, riconoscendo all’assenza di colore un ruolo particolare come di porta d’ingresso da varcare per entrare pienamente nell’essenza dell’immagine. Con i suoi scatti Lombardo invita l’osservatore a fermare lo sguardo su case, casali, depositi e silos, che racchiudono delle vere e proprie storie, il racconto della vita scritto attraverso le tracce che essa ha impresso nei luoghi in cui è passata.

Giangiorgio Lombardo. TRACCE. Opere dal 2021 al 2024, con inaugurazione giovedì 6 febbraio dalle ore 18 alle 20.30, è visitabile su appuntamento fino al 15 marzo successivo.



Giangiorgio Lombardo (Milano, 1965) attualmente vive e lavora in Val Luretta, in provincia di Piacenza. La sua formazione è iniziata a metà degli anni Ottanta con il pittore Agostino Ferrari a Milano, città dove ha svolto per trentacinque anni una lunga carriera come consulente, illustratore e art director pubblicitario, che tuttora porta avanti. Ha lavorato alla creazione, produzione e consumo di immagini per importanti aziende italiane e straniere nei più svariati ambiti commerciali, da quello farmaceutico a quello legato al turismo, dall’abbigliamento sportivo ai prodotti di bellezza, dalle piattaforme televisive alle organizzazioni non profit fino al settore alimentare. Nel 1988 quando inizia la sua attività come art director, i progetti e i disegni venivano prodotti ancora manualmente attraverso pennarelli, fotocopie, colle, scotch, fogli di lucido. Ogni campagna realizzata per i clienti era il risultato di un grande lavoro manuale che, con l’arrivo dei computer e della tecnologia, è stato stravolto totalmente, portando a un consumo e a una produzione di immagini in tempi sempre più veloci. È in questo clima di cambiamenti che l’artista si è avvicinato alla tecnica fotografica, creando un linguaggio e un percorso del tutto personali che ben si esprimono attraverso le sue stesse parole: “il mio mezzo d’elezione è la fotografia, faccio immagini nel tentativo di non renderle effimere, di rapido consumo. A partire dalla ricerca di luoghi, dallo studio dell’inquadratura, dallo sviluppo per arrivare alla stampa tutto è teso a rendere ognuna di loro unica e duratura. 6×6 è il formato che preferisco, grande e complesso. Il bianco e nero la sua forma espressiva. Trovo che l’assenza di colore rappresenti una sorta di ingresso da varcare, per entrare nel racconto dell’immagine e quindi nella sua essenza. Spero di avere tanti racconti in cui le persone vogliano entrare”. Giangiorgio Lombardo ha esposto presso la sede di MADE4ART in Via Ciovasso 17 a Milano con la personale “TRACCE” (marzo – aprile 2023) e all’interno della collettiva “Black&White in Brera” (maggio 2024); è stato rappresentato da MADE4ART nella fiera fotografica BIG event di Milano (ottobre 2023).

Giangiorgio Lombardo

TRACCE Opere dal 2021 al 2024

a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

Studio Laruffa Bottinelli Avvocati Associati

Via Marcello Malpighi 4, Milano

6 febbraio – 15 marzo 2025

Opening giovedì 6 febbraio ore 18 – 20.30

info@made4art.it

Dal 7 febbraio visitabile su appuntamento: 0229522526

Organizzazione e comunicazione MADE4ART

www.made4art.it | press@made4art.it

(25 gennaio 2025)

