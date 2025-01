Non mi dimetto e non mi dimetto e non mi dimetto (il ritorno): “La Russa sempre con me”

La ministra del Turismo che è anche una signora di alto lignaggio, e si nota, oltre che una donna completamente padrona di sé, libera nella espressioni e (fin troppo) libera nell’eloquio, ha ribadito il suo “Non mi dimetto” articolandolo un po’ meglio e cercando di chiarire a Meloni – la presidente del Consiglio del famoso io non sono ricattabile – chi è che comanda: La Russa.

Scrive Repubblica (che pubblica un’intervista) che la ministrissima da Gedda avrebbe reso noto che “Vado avanti, me ne frego del pressing di FdI” per poi affondare il suo “La Russa sempre con me”. Se le dichiarazioni sono vere, si tratta di un attacco a Meloni senza precedenti: “La vedrò in consiglio dei Ministri”. Insomma una Santanchè una dominatrice: “Sono innocente”, gridacchia e, ci creda, nessuno la vuole colpevole. Già piace poco così, figurarsi immaginarsela coperta di insulti e di condanne. Non se lo merita nemmeno lei.

Sta di fatto che il caso Santanchè sta aprendo una crepa nel partito: una parte consistente di Fratelli d’Italia la vorrebbe dimissionata (“E chi se ne frega” replica lei, ma poi smentisce – come riporta Radio24 nel notiziario delle 11 del 28 gennaio), lei è certa che “Ignazio La Russa non mi abbandonerà mai” – e bisogna essere alla frutta per stare sotto una simile ala, con tutto il rispetto per la seconda carica dello stato, e con testa d’ariete sfonda su Giorgia Meloni che vuole un confronto e le ha chiesto “di considerare bene «l’impatto» del caso Visiblia”.

“Magari devo essere io a valutarlo” risponde lei, fierissima. Che è esattamente ciò che le ha chiesto Meloni. ma se non c’è polemica non c’è Santanchè. Avanti Daniela. Y vaya con Dios.

(28 gennaio 2025)

