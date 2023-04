di Redazione Milano

Silvio Berlusconi è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto ordinario dove proseguirà le cure. I medici hanno dato il via libera per il trasferimento del leader di Forza Italia in una stanza di un reparto di degenza ordinario, trasferimento già programmato da giorni, a quanto si apprende.

(16 aprile 2023)

(16 aprile 2023)





















