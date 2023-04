StraWoman®. Sport, musica, divertimento per il tour femminile più grande d’Italia

di Redazione Brescia

Le donne di Brescia ancora insieme con StraWoman®! Torna la XIII edizione della corsa/camminata non competitiva di 5 km dedicata alle donne, ma aperta anche a bambini e uomini. Una giornata da dedicare a se stesse e al proprio benessere, l’occasione giusta per fare sport, conoscersi, incontrarsi e trascorrere una giornata insieme alle proprie amiche. Non è necessario essere delle runner esperte, basta avere entusiasmo e tanta voglia di divertirsi.

Nata nel 2011, StraWoman® è oggi il più divertente ed energico tour itinerante “al femminile” di tutta Italia, all’insegna del fitness, del divertimento e della sensibilizzazione.

Oltre 40.000 donne nella scorsa edizione hanno indossato la t-shirt rosa ufficiale e corso al grido di “We Run The World!”.

L’edizione StraWoman® 2023 prevede ben undici tappe. L’apertura del tour è prevista proprio a Brescia il 7 maggio, poi Parma (13/05), Milano (21/05), Lecco (27/05), Bergamo (17/06), Como (24/06), Piacenza (23/09), Varese (01/10), Monza (08/10), Mazara del Vallo – Trapani (15/10) e infine Roma (22/10), tappa conclusiva del tour. BRESCIA – StraWoman Millennium, patrocinata dal Comune di Brescia e inserita nel calendario delle iniziative di “Bergamo Brescia – Capitale Italiana della Cultura 2023”, è prevista domenica 7 maggio. Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 presso Piazza della Vittoria, dove, nell’area interamente dedicata alle partecipanti, ci si potrà iscrivere e ritirare il kit gara e partecipare ad attività ludico-sportive. Non mancheranno il riscaldamento dei personal trainer del centro sportivo Millennium Sport & Fitness e la musica di Radio Viva FM, la radio ufficiale dell’intero tour.

Alle ore 10.30 il via: un fiume di maglie rosa animerà le vie del centro di Brescia. La marcia è a ritmo libero, ciascuna potrà scegliere la propria andatura. Il percorso di 5 km permetterà di scoprire (o riscoprire) i luoghi simbolo della città, come Piazza della Loggia e Piazza Paolo VI, passando tra la più vasta area archeologica Romana del Nord Italia e le testimonianze monumentali dei longobardi, oggi Patrimonio Unesco. All’arrivo rinfresco finale, defaticamento, premiazioni e medaglia di partecipazione attenderanno tutte le partecipanti. Tante saranno le iniziative e le sorprese a tema rosa durante l’intero evento.

Il Gruppo San Donato supporta da anni StraWoman, un’occasione per ricordare a tutte le donne l’importanza della salute, di adottare una corretta alimentazione e praticare un’attività fisica costante. Gli istituti ospedalieri bresciani, che sul territorio sono punto di riferimento per la cura e il benessere, sono sponsor della manifestazione, in un anno così fondamentale per la città. L’evento prevede una quota d’iscrizione.

Ci si può iscrivere online tramite il sito www.strawoman.it oppure nei punti ufficiali convenzionati:

– Millennium Sport&Fitness – Via Vittime Civili di Guerra 10, Brescia

– Decathlon Roncadelle – Via E. Mattei 33-35, Roncadelle (BS)

– Forrest Gump – Le Piazzette, Via Orzinuovi 50/D, Brescia

– Romeo Sport – Corso Martiri della Libertà 10, Brescia

Il race kit potrà essere ritirato nelle seguenti giornate:

– mercoledì 3 maggio dalle ore 11.00 alle 19.00 allo stand StraWoman allestito presso Millennium Sport&Fitness (Via Vittime Civili di Guerra 10, Brescia);

– domenica 7 maggio dalle ore 8.30 alle 10.00 presso il Village StraWoman Millennium allestito in Piazza Vittoria, Brescia.

MISSION – StraWoman Millennium corre con Viva Vittoria, il progetto nato per condividere con le donne l’idea che la violenza si può fermare cominciando da se stesse e dalla consapevolezza che noi decidiamo della nostra vita. Nel momento in cui ogni donna capisce il proprio valore, diventa artefice della propria esistenza ed è in grado di produrre un cambiamento in se stessa e nella società. Come strumento per concretizzare questo progetto è stato scelto il fare a maglia, metafora di creazione e sviluppo di se stesse. In occasione di “Bergamo Brescia – Capitale Italiana della Cultura 2023”, Viva Vittoria Bergamo e Brescia daranno vita al progetto “50 MIGLIA”: 40.000 persone unite da una striscia in maglia lunga 1 metro e mezzo si disporranno una accanto all’altra lungo il percorso di circa 80 km “che unisce” Piazza Vecchia (Bergamo) e Piazza della Loggia (Brescia).

L’organizzazione tecnica è di Italia Runners, società sportiva dilettantistica nata con lo scopo di sostenere le attività dell’atletica leggera, promuovendo in particolare la disciplina del running, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni a scopo ludico – aggregativo.

StraWoman® è un concept di Eventi Wow, agenzia di organizzazione eventi e comunicazione, ideatrice di innovativi e amati format personalizzati legati agli eventi sportivi e d’intrattenimento. Tra gli altri eventi tematici di grande successo che coinvolgono sia atleti professionisti che amatori si evidenziano: Fluo Run®, Derby Run®, Babbo Running® e 31 Run. Tutte le informazioni su www.strawoman.it | Tel. 331.4370677.

(17 aprile 2023)

