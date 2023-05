Per l’Oms il Covid “Non è più un’emergenza sanitaria internazionale”. La definitiva parola fine il prossimo 20 maggio

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha deciso che il Covid non è più un’emergenza sanitaria internazionale e ha rimosso la dizione “allerta massima” sulla pandemia che ha causato, secondo dichiarazioni del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, riprese da Repubblica, la morte di “venti milioni di persone nel mondo”.

La dichiarazione dell’OMS non è ancora ufficiale. L’ultima parola sulle fine ufficiale della pandemia come “Pheic-Public Health Emergency of International Concern” è prevista per il prossimo 20 maggio.

(5 maggio 2023)

