Aids Candlelight Memorial 2023. Diffondi Amore e Solidarietà No a Stigma e Paura. Una data per sensibilizzare la prevenzione all’HIV in 115 città nel mondo

di Redazione

Domenica 21 maggio 2023, dalle 18.00 alle 22.00 presso Largo Bellintani a Milano (piazzale chiesa del Lazzaretto lato viale Tunisia), ASA – Associazione Solidarietà AIDS Milano organizza l’“International AIDS Candlelight Memorial”, una manifestazione nata con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sul tema della prevenzione dell’HIV e di altre malattie sessualmente trasmissibili, nonché superare lo stigma nei confronti delle persone con HIV.

L’evento si celebra in contemporanea in 115 città nel mondo, coinvolgendo 1200 comunità. Anche quest’anno ASA ha scelto di coinvolgere la cittadinanza somministrando il test HIV e Sifilide dalle 18 alle 20.30. Poi si apriranno i microfoni per spiegare il significato del Candlelight e per raccogliere testimonienze e all’imbrunire si accenderanno le luci per ricordare chi non c’è più e rinnovare l’impegno contro stigma e pregiudizi. Ci sarà ampio spazio per parlare di PrEP (profilassi pre-esposizione HIV) e della recente apertura di AIFA alla rimborsabilità del farmaco.

Durante tutta la durata dell’evento saranno a disposizione operatori qualificati per fornire informazioni e distribuire materiale informativo. Il Candlelight 2023 ha come tema conduttore ” diffondi Amore e Solidarietà, no Stigma e Paura“, un messaggio che invita a superare la diffidenza verso le persone sieropositive ancora soggette a discriminazioni.

(16 maggio 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata





















Mi piace: Mi piace Caricamento...