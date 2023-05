Milano Fashion Week. La Moda Uomo torna in passerella dal 16 al 20 giugno

di Redazione Milano

Dal 16 al 20 giugno, tra grandi debutti e importanti conferme, la moda uomo torna in passerella con la Milano Fashion Week Men’s Collection Primavera/Estate 2024.

Oltre 70 gli eventi presenti nel calendario della settimana della moda maschile presentato questa mattina, a Palazzo Parigi, dal presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa, dall’assessora allo Sviluppo Economico con deleghe a Moda e Design, Alessia Cappello, e da Constanza Etro, fondatrice e direttrice creativa del Fashion Film Festival Milano, realizzato con la collaborazione di Camera della Moda Italiana e con il patrocinio del Comune, che si terrà proprio in concomitanza della MFW Men’s Collection con numerosi appuntamenti dal 12 al 19 giugno.

A dare il via e a chiudere la settimana dedicata alla moda uomo saranno due “big” delle passerelle: Valentino, che tornerà a sfilare a Milano con la sua linea uomo il 16 giugno, e Zegna che farà invece calare il sipario sulle passerelle fisiche il 19 giugno. Al debutto diversi brand, tra cui Andersson Bell, Maccapani, Maison Laponte, Marcello Pipitone – Bonola, Mcm, Setchu e Skin of Nature.

Anche per questa edizione Camera Nazionale della Moda Italiana, il Comune di Milano e Yes Milano, hanno realizzato la campagna di comunicazione della Milano Fashion Week Men’s Collection Spring/Summer 2024, che ha come sfondo luoghi iconici di Milano e talenti emergenti come protagonisti. Scattata del fotografo Marco Imperatore, con lo styling di Roberta Astarita, sarà veicolata attraverso affissioni e schermi del Comune di Milano dal 09 giugno al 20 giugno.

Gli appuntamenti e le sfilate della Milano Fashion Week Men’s Collection Primavera/Estate 2024 – realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di ICE Agenzia e del Comune di Milano – si potranno seguire in streaming sulla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it.

(17 maggio 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata





















Mi piace: Mi piace Caricamento...