Maltempo, allerta su Milano e Lombardia per temporali

Per il pomeriggio di oggi, martedì 30 maggio, si prevede un’estensione anche sull’area di Milano di precipitazioni a carattere di rovescio o temporalesco, per questo il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) per possibili temporali a partire dalle ore 16.

L’allerta proseguirà fino alla mattinata di mercoledì 31 maggio. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

(30 maggio 2023)

