Milano è Viva 2023: due appuntamenti al Teatro Carcano

Il Teatro Carcano di Milano parteciperà quest’anno con un doppio appuntamento teatrale a Milano è Viva 2023, il calendario di eventi organizzato dal Comune di Milano al Castello Sforzesco. Sabato 24 giugno in scena “Vieni avanti, cretina. NEXT!”, un esplosivo format teatrale tra provocazione e comicità interamente al femminile, un varietà ideato e condotto da Serena Dandini e prodotto dal Teatro Carcano.

Giovedì 20 luglio è la volta di “Santo Piacere. Dio è contento quando godo”, di e con Giovanni Scifoni, un flusso di coscienza tempestoso e irresistibile per avventurarsi tra vizi, ragioni e sentimenti della fauna umana.

Sabato 24 giugno alle ore 21 al Castello Sforzesco “Vieni avanti cretina, NEXT!” un “format teatrale vuole finalmente celebrare la “cretineria” al femminile”! Un’esclamazione che può sembrare audace di questi tempi ma perfettamente in linea con la lunga strada in salita dell’emancipazione delle donne. Anche la comicità è stata da sempre un campo di battaglia in cui gli uomini hanno mantenuto ruoli privilegiati da protagonisti, relegando il sense of humour femminile a un simpatico contorno di poco valore. Virginia Woolf aveva già capito più di un secolo fa che l’umorismo era stato negato alle donne affermando che: “Le donne e i bambini sono i principali rappresentanti dello spirito comico…” quindi è arrivato il momento di riprendere in mano questo scettro. In scena una grande Serena Dandini.

Giovedì 20 luglio ore 21 Castello Sforzesco, è il momenti di “Santo Piacere” di e con Giovanni Scifoni in un’esplorazione tra anima e corpo in guerra da sempre, alla ricerca di una agognata indipendenza. Come in tutte le guerre, nel tempo mutano le strategie e i rapporti di forza. Ma noi, credenti, bigotti o atei incalliti, continuiamo ad inciampare nelle nostre mutande, tra dubbi e desideri. Info: www.teatrocarcano.com.

(13 giugno 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Mi piace: Mi piace Caricamento...