Conclusi i funerali in Duomo di Silvio Berlusconi

Si sono conclusi i funerali di Silvio Berlusconi in diretta televisiva, con il potentume d’Italia al gran completo e sotto la ferrea regia televisiva di Mediaset. La salma torna ora ad Arcore.

Non poteva mancare l’incidentino: un uomo con un cartello che diceva “Io non sono in lutto”, è stato bloccato dalla Polizia e prima “prontamente fermato dalla folla” come da fedele diretta di stato. Da domani inizia la guerra per il controllo di Mediaset e per la vaporizzazione di Forza Italia.

(14 giugno 2023)

