Anche l’area di Milano è interessata da tempo instabile. Per questo è stata emanata un’allerta arancione (rischio moderato) dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia per possibili temporali a partire da questa notte. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

(20 luglio 2023)

