Tromba d’aria e maltempo a Milano e su buona parte della Lombardia: danni ingenti mentre continua l’instabilità

Tromba d’aria alle porte di Milano e bomba d’acqua al seguito come su buona parte della Lombardia, la Regione si unisce a Piemonte e Veneto nella conta dei danni non essendoci un Bonaccini o una Schlein da incolpare per l’incuria ambientale.

Centinaia le chiamate e gli interventi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, mentre maltempo e instabilità sembrano non volere dare tregua con l’allerta arancione confermata su tutto il territorio. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia prevede possibili temporali a partire dalla notte con il Centro operativo di Milano della Protezione civile attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

#Maltempo, in #Lombardia #vigilidelfuoco impegnati per far fronte ai danni causati pioggia e forte vento: effettuati 190 interventi tra Milano, Mantova, Varese, Bergamo e Monza Brianza. Nella foto operazioni di rimozione grandine da un garage a Sovere (BG) [21luglio 17:00] pic.twitter.com/vqX6JbqX8J — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 21, 2023

(21 luglio 2023)

