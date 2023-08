Suicida Luca Ruffino, presidente di Visibilia Editore

di Redazione Milano

Il corpo di Luca Giuseppe Reale Ruffino, 60 anni, è stato trovato senza vita sabato 5 agosto, poco prima di mezzanotte; a scoprire il corpo il figlio. Ruffino era presidente di Visibilia Editore, l’ex società di Daniela Santanchè.

Il figlio ha scoperto il corpo del padre nella camera da letto della casa in via Spadolini, domicilio del padre, dopo essere rimasto molte ore senza averne notizie. L’uomo, scrive il Corriere, si sarebbe sparato con un’arma regolarmente detenuta e avrebbe lasciato un biglietto con le ultime volontà. Il gesto sarebbe legato ai gravi problemi di salute di cui soffriva. La stampa nazionale scrive di “indagini per istigazioni al suicidio”, un atto necessario della Procura per poter procedere con gli accertamenti, tra cui l’autopsia sul corpo del manager che sarà disposta nelle prossime ore.

Ruffino era subentrato nella società di Daniela Santanchè nell’ottobre del 2022, rilevando le quote della senatrice di Fdi. Giovedì scorso Ruffino avrebbe anche partecipato per l’ultima volta a una riunione del Cda di Visibilia Editore.