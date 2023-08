Vannacci rifiuta l’offerta di Forza Nuova: “Sono e resto un militare”

Il Generale Vannacci ha rifiutato l’offerta di Forza Nuova di candidarsi alle suppletive di Monza con la formazione di Roberto Fiore e lo ha fatto con una dichiarazione all’ANSA che è tutto un inno alla correttezza formale, proprio come il suo libro, che ha fatto infuriare Crosetto e per il quale è stato destituito dalla carica che rivestiva.

“Io faccio il soldato e voglio continuare a fare il soldato. Ringrazio sempre chi mi esprime fiducia e lo faccio anche nei confronti di un partito politico, di qualsiasi partito politico. Tuttavia continuerò a fare il soldato e non ho fatto progetti per altre attività. Non ho progetti per altre cose” – ha quindi sottolineato – “io continuo a fare il soldato”.

(20 agosto 2023)

