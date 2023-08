Forza Nuova offre la candidatura per le suppletive di Monza a Roberto Vannacci

Elezioni suppletive a Monza per il seggio lasciato vacante causa morte da Silvio Berlusconi? Non preoccupatevi: c’è Forza Nuova che offre la candidatura perfetta per la tempesta perfetta a Roberto Vannacci, generale destituito dall’incarico che ricopriva per le note vicende legate al suo libro autoprodotto, in una suicida operazione-boomerang.

Lo annuncia il partito con un comunicato dove si spiega scelta del segretario Roberto Fiore unico uomo politico “ad oggi ad aver difeso Vannacci per il suo libro e le sue parole”. E siccome secondo Fiore “Gli italiani vogliono una rivoluzione”, ecco la richiesta a Vannacci “di presentarsi, per Forza Nuova, alle elezioni suppletive di Monza” come “atto di coraggio”. Le elezioni suppletive di Monza terranno il 22 e 23 ottobre, e vedono candidati Adriano Galliani per Forza Italia e Marco Cappato dell’Associazione Luca Coscioni.

(19 agosto 2023)

