Un suprematista bianco ventenne ha ucciso tre afroamericani in Florida al grido di “odio i negri”. Poi si è suicidato

Un suprematista bianco ventenne ha ucciso tre persone in un negozio di Jacksonville, in Florida, e si è poi suicidato. Mentre sparava con una carabina, riferiscono alcuni media, l’assassino avrebbe gridato “odio i negri”. Lo sceriffo di Jacksonville ha precisato che il giovane aveva lasciato a casa sua “un manifesto” con non meglio precisati messaggi di odio e che gli omicidi avevano “motivi razziali”.

E’ stato il padre del killer a dare l’allarme dopo che il figlio lo aveva chiamato e gli aveva detto di guardare il suo computer: il genitore ha scoperto così materiali i cui contenuti sono stati definiti dalla polizia “pieni di odio in modo disgustoso”. Lo scrive l’AGI precisando che il 20enne aveva da tempo abbracciato l’ideologia nazista e suprematista bianca. Di seguito un tweet sull’omicidio postato sul social del trumpista Musk.

A White supremacist shot and killed three Black people in Jacksonville, Florida.

He had a tactical vest and an

an AR-15 with a swastika.

This is the Republican Party. This is MAGA. This is Trump. pic.twitter.com/Q4hiv6y4Vb

— Jack Burton (@kelly4NC) August 27, 2023