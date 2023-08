Milano flagellata nuovamente dal maltempo. Interventi in tutta la Lombardia

Milano e la Lombardia sono state nuovamente flagellate dal maltempo dopo settimane di caldo opprimente a un mese (più un giorno) dopo il nubifragio del 25 luglio. Una vera e propria tempesta quella che si è abbattuta su Milano: alberi caduti, linee di tram e bus deviate, Tangenziale ovest bloccata all’altezza di Assago per il crollo di un grosso albero.

Numerosissimo gli interventi dei Vigili del Fuoco: 200 nel solo capoluogo e 375 in tutta la Lombardia. Nei prossimi giorni è attesa una nuova ondata di maltempo con le fortissime raffiche di vento previste che potrebbero contribuire a ulteriori danneggiamenti.

Dal 27 agosto e per i giorni successivi, è previsto un ulteriore peggioramento della situazione metereologica con temperatura in picchiata di oltre dieci gradi, vento, grandine e forti piogge. Il 23 agosto scorso era stato registrato come il giorno più caldo mai registrato in città da quando la stazione di Brera registra i dati di temperatura, ovvero dal 1763, con una media giornaliera di 33°C.

(27 agosto 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata















Mi piace: Mi piace Caricamento...