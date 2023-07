Nuova ondata di maltempo a Milano e in Lombardia. Muore una 16enne

Una nuova ondata di maltempo ha colpito la Lombardia, dopo il nubifragio del 24 luglio che ha provocato danni, tetti scoperchiati e il blocco temporaneo della stazione di Monza; ci sono vittime e nuovi danni ancora da quantificare. A Brescia una 16enne è morta dopo essere stata colpita da un albero caduto sulla tenda nella quale dormiva all’interno di un campo scout. La tragedia in un campo scout a Codegolo, in Val Camonica. Subito dopo, in Val Dorizzo, un altro campo scout è stato evacuato dai vigili del fuoco.

Attorno alle 4 del mattino Milano è stata nuovamente investita da un violento temporale: pioggia e grandine si sono abbattute con violenza sul capoluogo. Centinaia le chiamate ai Vigili del Fuoco che segnalavano tetti scoperchiati e alberi caduti. Numerosi gli allagamenti. Danni anche alle linee dei tram. A Monza, dove ieri la stazione era stata flagellata dal vento (foto in basso), un’auto con una famiglia a bordo è stata colpita da un albero. Il padre di famiglia è ricoverato in codice rosso. Illese madre e figlia. Bloccate anche le linee ferroviarie verso diverse direzioni.

A Milano tutte le metropolitane sono aperte e in normale servizio. Atm invita a seguire sui canali social tutti gli aggiornamenti.

(25 luglio 2023)

