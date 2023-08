Patto antinflazione, il settore industriale valuta l’adesione

Il settore industriale sta valutando se aderire o no al Patto anti-nflazione lanciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e alcune imprese – lo scrive Il Sole 24 Ore citando fonti d’agenzia – riuniranno nei prossimi giorni i propri consigli direttivi per approfondire la possibilità di partecipare al patto, al quale hanno già aderito la grande distribuzione organizzata e il commercio.

Nessun incontro è previsto, per ora, al ministero delle Imprese e potrebbero svilupparsi interlocuzioni prima della scadenza del 10 settembre. Il 4 agosto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha sottoscritto un protocollo di intesa con i rappresentanti delle associazioni della distribuzione moderna e del commercio tradizionale. In base a questo protocollo, dal primo ottobre scatterà il trimestre anti inflazione sul carrello della spesa.

(28 agosto 2023)

