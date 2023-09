Milano. Le Piazze Aperte per la prima volta a Expo per lo Sport

Per la prima volta anche le Piazze Aperte parteciperanno alla manifestazione Expo per lo Sport. Nella settimana che precede l’evento che si terrà sabato 9 e domenica 10 settembre al Parco Sempione è stato infatti realizzato un calendario di iniziative in differenti piazze di Milano. L’obiettivo, oltre al coinvolgimento di tutti quartieri, é quello di valorizzare lo spazio pubblico come luogo di aggregazione, ampliare le aree pedonali e promuovere forme sostenibili di mobilità a beneficio dell’ambiente e della qualità della vita.

Come sempre sarà possibile intraprendere un percorso di avvicinamento alle diverse discipline sportive in diverse piazze della città.

Le Piazze Aperte saranno caratterizzate da attività pomeridiane sportive multidisciplinari che si svolgeranno dal 4 all’8 settembre in 5 Piazze di Milano, un pomeriggio ciascuna, dalle 16:00 alle 19:00. Le Piazze coinvolte saranno: Piazza Dergano (lunedì 4 settembre); Piazza San Luigi (martedì 5 settembre); Piazza Tripoli (mercoledì 6 settembre); Piazza in via Val Lagarina (giovedì 7 settembre); Piazza Lavater (venerdì 8 settembre).

(3 settembre 2023)

