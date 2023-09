Pavia. Dal 7 ottobre personale di Alex Pinna

Dal 7 ottobre al 18 novembre 2023 il Museo di Archeologia dell’Università degli Studi di Pavia ospiterà “Time”, mostra personale di Alex Pinna, Artista e Docente di Scultura all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, a cura di Vittorio Schieroni, Critico e Curatore d’arte contemporanea, Anna Letizia Magrassi Matricardi, Curatrice del Museo, Paolo Campiglio, Docente di Storia dell’Arte contemporanea del Dipartimento Studi Umanistici dell’Ateneo. Iniziativa con il Patrocinio del Comune di Pavia.

Una selezione di sculture di Alex Pinna si troverà a dialogare con reperti archeologici risalenti a differenti epoche della storia e rappresentativi di diverse civiltà del bacino del Mediterraneo. Presso gli spazi del Museo e della Biblioteca di Storia dell’Arte dell’Ateneo, il percorso espositivo si articolerà attraverso richiami e analogie, contrasti e armoniche contrapposizioni in una serrata interazione tra antico e contemporaneo. I soggetti di Pinna rappresentano con delicata poesia la presenza dell’essere umano nel contesto interiore, sociale e ambientale in cui si trova a vivere in solitudine oppure insieme ai suoi simili. Figure stilizzate, uomini-foglia, pugili, pinocchi sono raffigurazioni di uno stare nel mondo, talvolta fragile e in precario equilibrio, in cui ci si può facilmente riconoscere complice l’assenza dei lineamenti, personaggi che prendono forma attraverso un sapiente lavoro con materiali come bronzo, resina bianca e corda annodata o che vengono tratteggiati sulla carta con mano sicura e veloce. «In particolare la tecnica della fusione del bronzo», sottolinea la Curatrice, «costituirà un affascinante tema conduttore tra la creatività del passato e del presente».

L’esposizione fa parte degli “Incontri d’arte” organizzati dal Museo di Archeologia, che hanno preso il via nel 2018, con il proposito di coinvolgere alcuni artisti in un dialogo con i suggestivi spazi del Museo e con i preziosi reperti custoditi. Il ciclo d’incontri, curato da Anna Letizia Magrassi Matricardi e da Paolo Campiglio, sotto la supervisione del Direttore del Museo, Maurizio Harari, che interverranno al vernissage insieme a Vittorio Schieroni e all’Artista, è un’occasione d’incontro tra l’Università e il mondo della creatività contemporanea.

“Time” sarà presentata al pubblico sabato 7 ottobre alle ore 16 in concomitanza con la Diciannovesima Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani. Mercoledì 4 ottobre alle 18, nel salone dell’antica Biblioteca, da poco ristrutturato e riaperto al pubblico, saranno presentate in anteprima delle opere grafiche dell’artista (disegni e schizzi) che integreranno il percorso tra gli spazi del Museo di Archeologia. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del Museo il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 17, il giovedì dalle 09 alle 12 e il terzo sabato del mese dalle 10 alle 18; le opere esposte in Biblioteca saranno visibili dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 19. Sabato 18 novembre alle 16 è previsto il finissage della personale di Alex Pinna con presentazione del Catalogo.

Gli organizzatori della mostra desiderano ringraziare il collezionista Fabrizio Somaschini e l’Agenzia Allianz Pavia Vincenzo Tambone – Andrea Sampietro (Corso Cavour 8, Pavia – tel. +39.0382.22332 – vincenzotambone@tambonesampietro.it) per aver contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. Comunicazione a cura di Vittorio Schieroni Press e Comunicazione. Media partner ARTSTART – www.artstartweb.art. Materiale cartaceo stampato da Paolo Enrico Malinverni – Grafica & Stampa (pe.malinverni@gmail.com).



Alex Pinna. Time

a cura di

Vittorio Schieroni – Critico e Curatore d’arte contemporanea

Anna Letizia Magrassi Matricardi – Curatrice Museo di Archeologia

Paolo Campiglio – Docente di Storia dell’Arte contemporanea Dip. Studi Umanistici

7 ottobre – 18 novembre 2023

Inaugurazione Biblioteca di Storia dell’Arte mercoledì 4 ottobre ore 18

Finissage con presentazione del catalogo sabato 18 novembre ore 16

archeologia.unipv.eu | museo.archeologia@unipv.it

(15 settembre 2023)

