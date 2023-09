Rientra lentamente l’esondazione del Seveso

E’ esondato per pochi minuti, ma abbastanza per spaventare Milano. Il Seveso è infatti uscito dagli argini nella notte allagando tre sottopassi in città (in via Negrotto, in via Silla e in via Gogne); il maltempo ha costretto anche alla deviazione di alcuni mezzi pubblici a causa di alberi abbattuti. Sono state decine le chiamate ai Vigili del fuoco, intervenuti con il nucleo di soccorso acquatico per recuperare un’automobilista rimasta bloccata in un sottopasso a Pogliano Milanese, lungo la strada provinciale 229.

Il bilancio, nella sua gravità, non ha lasciato feriti né vittime, ed è già una buona notizia. Evacuati due capannoni industriali a causa dell’esondazione della notte del fiume Lambro a Cologno Monzese. L’acqua del fiume Olona, invece, è penetrata all’interno di una ex stalla che fa parte di una casa colonica residenziale, a sua volta evacuata, situata nella zona di San Vittore Olona.

Cosa è successo al Seveso questa notte? Tra le 3.30 e le 10.00 ha avuto una portata tra i 60 e i 74 mc/s, normalmente è… Pubblicato da Marco Granelli su Venerdì 15 settembre 2023

(15 settembre 2023)

