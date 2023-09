Salvini al TG1: “Affondiamo barchini e barconi vuoti per sottrarli ai trafficanti”

Dopo “affondiamo le navi”, dopo “l’accordo storico”, dopo i numerosi “ci metto la faccia” – ma non ha detto quale – dopo “il blocco navale”, dopo Cutro, dopo il decreto rave, dopo tutti gli annunci del mondo, dopo il “globo terracqueo”, dopo faremo questo e quello e anche il resto, tutto è uguale a prima. Mentre loro lavoravano a soluzioni che vedono solo loro, mentre nasce un nuovo decreto dove non c’è nulla di ciò che hanno gridato, ecco Salvini.

“Affondiamo barchini e barconi vuoti per sottrarli ai trafficanti” ha detto al Tg1. Non vuol dire niente, ma ha fatto effetto alla nuova TeleMeloni a trazione ultradestra. Da qui a presentarla come soluzione però ci passa il globo terracqueo. Questo dopo avere ospitato Le Pen a Pontida dove la Lega ha denunciato centinaia di migliaia di persone (vedere foto in alto). P.S. Marine Le Pen è contraria a ogni federalismo.

(18 settembre 2023)

