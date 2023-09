Milano. Accoltellato 58enne tifoso del Newcastle

Sette persone incappucciate, secondo la prima ricostruzione, che si sarebbero scagliate contro un tifoso inglese 58enne del Newcastle, squadra ospite del Milan nella prima giornata della fase a gironi della Champions League. I fatti martedì 19 settembre. L’uomo è stato accoltellato intorno alla mezzanotte alla schiena e alle braccia mentre era con un suo amico.

E’ ricoverato in ospedale, ma per fortuna non è in pericolo di vita. La Digos sta svolgendo indagini. Sul posto è prontamente intervenuta una volante della Polizia. Si ignorano, per il momento, le ragioni del gesto.

(19 settembre 2023)

