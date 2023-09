Daniela Santanchè avrebbe un altro problema, la Procura di Milano chiede il fallimento anche per l’indebitata Ki Group

Secondo il Corriere.it Daniela Santanchè (e di conseguenza il governo dei senza peccato) avrebbe un altro problema: scrive il quotidiano diretto da Luciano Fontana che l’indebitata “Ki Group Srl, gestita dall’imprenditore (ex compagno di Daniela Santanchè) Giovanni Canio Mazzaro, partecipata al 5% da Immobiliare Dani Srl (società a sua volta amministrata e posseduta al 95% dall’attuale ministra FdI del Turismo, la quale in passato era stata anche presidente di Bioera, cioè della società controllante Ki Group Holding), ha da tempo in corso a Milano una richiesta di concordato semplificato liquidatorio”.

Oltre ai pareri negativi dei creditori, si sarebbe aggiunto anche quello dei pm milanesi Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi, che suggerisce al Tribunale fallimentare di giudicare in futuro inammissibile il concordato semplificato di Ki Group. Stando al quotidiano sarebbe “intenzione della Procura” il Corriere cita “una nota odierna, presentare giovedì con un «separato atto» anche una autonoma istanza di apertura di liquidazione giudiziale di tutto il gruppo che annovera Ki Group srl, Ki Group Holding spa e Bioera spa“.

Secondo l’articolo interviene nella procedura anche la Procura di Milano, “che in passato aveva peraltro già chiesto il fallimento di quattro società del gruppo Visibilia della ministra, senza però riuscire sinora nell’intento perché Santanchè aveva acrobaticamente messo mano al portafoglio e concluso transazioni con l’Agenzia delle Entrate”. Per fortuna di Santanchè la “stagione in Versilia” è andata benissimo (chiedetelo a chi in Versilia ci vive).

(20 settembre 2023)

