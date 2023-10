Lucia Annunziata “L’inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico”

Lunedì 16 ottobre 2023, per la rassegna Follow the Monday, di lunedì per pensare e dialogare del Carcano, salirà sul palco la giornalista e conduttrice televisiva Lucia Annunziata, che si immergerà in un viaggio per parole e immagini nella storia politica italiana, misurandosi con gli anni più incerti della storia repubblicana.

La politica italiana è mossa da poco credibili illusioni di grandezza e da una sinistra inclinazione per i potenti. E così, da Mario Monti a Mario Draghi, a capo di Palazzo Chigi sono finite per dieci anni figure non indicate direttamente da elezioni politiche: gli inquilini, provvisori abitanti del potere. Sono stati questi anni a consegnare il Paese alla destra? Dal 2011 al 2022 in Italia si sono succeduti sette governi guidati da sei premier, di cui quattro non erano nemmeno parte del Parlamento: Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte, Mario Draghi. La crisi del sistema politico italiano non nasce certo con Monti. La sfiducia nella politica era già tutta lì, appena appena sottopelle. La scelta di un tecnico, di un uomo fuori dalla politica può essere oggi letta come la prima resa della classe dirigente a questa sfiducia.

La giornalista e conduttrice televisiva Lucia Annunziata, con il suo ultimo libro “L’Inquilino” (2022, Feltrinelli Editore), racconta una storia politica dell’Italia di questo decennio come non aveva mai fatto nessuno, con documenti e interviste inedite. Perché oggi andare a fondo di una diagnosi della gestione politica nel nostro Paese significa misurarsi con gli anni più incerti della storia repubblicana.

Info: www.teatrocarcano.com | info@teatrocarcano.com.

(10 ottobre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Mi piace: Mi piace Caricamento...