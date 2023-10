A Milano la seconda edizione di “Insieme per il Verde”

Dopo il successo della prima, il Comune di Milano dà il via a una seconda edizione di “Insieme per il verde”. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Partecipazione a seguito del violento nubifragio del 25 luglio scorso, ha raccolto la generosità e l’entusiasmo di moltissimi cittadini e cittadine, associazioni, fondazioni, imprese e comunità di stranieri. Sono state, infatti, più di 600 le adesioni alla prima call lanciata dall’Amministrazione comunale, che hanno contribuito a riportare alla piena vivibilità e fruibilità oltre trentaquattro tra parchi ed aree verdi della città.

Visto il grande interesse suscitato e le numerose manifestazioni a partecipare alle attività di volontariato, il Comune ha deciso di avviare una nuova fase del progetto, riproponendo quindi l’esperienza messa in campo quest’estate.

Dal 28 ottobre al 30 novembre, dodici nuovi appuntamenti da due ore e mezza coinvolgeranno squadre formate da un minimo di cinque ad un massimo di dieci volontari e volontarie. La call si rivolge a qualsiasi persona maggiorenne o minorenne (fino ai sedici anni se accompagnati dai genitori, mentre i sedicenni e diciassettenni potranno partecipare previa firma del consenso dei genitori) che potrà offrire il proprio contributo compilando il form a questo link https://volontariato.comune.milano.it/eventi/volontari-per-il-verde ed essere così protagonista di una grande campagna per la città di Milano, dal forte coinvolgimento collettivo.

I volontari e le volontarie saranno impegnati nella raccolta di foglie, rametti e detriti vari e in generale nella pulizia dei parchi e degli spazi verdi del territorio comunale; le squadre verranno coordinate dalle GEV – Guardie Ecologiche Volontarie – il cui obiettivo è anche quello di favorire la formazione di una coscienza civica nei cittadini e nelle cittadine e di stimolarli al rispetto e all’interesse per la natura e per il territorio.

Anche questa volta, sarà l’Associazione Ciessevi Milano a curare la fase di ingaggio e selezione dei volontari e delle volontarie. Ciascuno avrà a disposizione un’assicurazione (Polizza RCT/RCO rischi vari), il kit di pulizia fornito da Amsa e il supporto di un operatore o operatrice GEV durante le attività.

I turni sono così suddivisi nei nove Municipi:

Sabato 28 ottobre 9:30-12:00 – Giardino della Guastalla, Municipio 1;

Lunedì 30 ottobre 15:00-17:30 – Piazza Gabriele Rosa, Municipio 4;

Venerdì 3 novembre 15:00-17:30 – Giardino A.I.D.O., Municipio 7;

Martedì 7 novembre 9:30-12:00 – Giardino Attilio Rossi, Municipio 1;

Domenica 12 novembre 9:30-12:00 – Parco Lambro, Municipio 3;

Lunedì 13 novembre 15:00-17:30 – Giardino Roberto Bazlen, Municipio 1;

Mercoledì 15 novembre 9:30-12:00 – Parco in Memoria delle Vittime, Municipio 7;

Sabato 18 novembre 9:30-12:00 – Parco Don Giussani, Municipio 6;

Giovedì 23 novembre 15:00-17:30 – Parco Insubria, Municipio 4;

Sabato 25 novembre 9:30-12:00 – Giardini Falcone e Borsellino, Municipio 3;

Martedì 28 novembre 15:00-17:30 – Parco Andrea Campagna, Municipio 6;

Giovedì 30 novembre 15:00-17:30 – Piazzale Segesta, Municipio 7.

(26 ottobre 2023)

