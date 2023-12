Maxi sequestro di capi di abbigliamento griffati a Milano

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia locale del Goac (Gruppo Operativo Anti Contraffazione) hanno sequestrato un ingente quantitativo di capi di abbigliamento, accessori e bigiotteria recanti marchi contraffatti.

L’operazione, che ha avuto inizio da un controllo sul territorio, ha portato alla perquisizione di un esercizio commerciale situato nelle adiacenze di porta Romana la cui vetrina ha insospettito gli agenti e nel quale sono stati reperiti e sequestrati circa 1.600 articoli. In particolare sono stati rinvenuti numerosi giubbotti a marchio Moncler, in vendita alla cifra di 300 euro, e Burberry, oltre a sciarpe Louis Vuitton, Dior ed Hermes, borse Chanel e bracciali e orecchini a marchio Cartier e Van Cleef, per un valore stimato dell’operazione pari a circa 100mila euro.

Lo sviluppo degli elementi, acquisiti nel corso degli accertamenti svolti immediatamente e dopo un controllo eseguito in collaborazione con i responsabili dei grandi marchi, ha consentito agli agenti di Polizia locale di appurare l’effettiva contraffazione degli articoli sequestrati. La titolare dell’attività è stata indagata per gli artt. 474 e 648 del Codice Penale (introduzione abusiva di marchi contraffatti e ricettazione). Sono in corso ulteriori indagini per identificare la provenienza e la filiera di tutta la merce.

(19 dicembre 2023)

